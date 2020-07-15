В ответ на планы США разместить в Польше и странах Балтии часть 12-тысячного контингента, который выводится из Германии, Российская Федерация перебросит новейшее вооружение с дополнительными войсками к западным границам.

Как пишет Информационное сопротивление, об этом сообщил инспектор министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Богатырев, сообщают росСМИ.

«Конечно же, военный ответ на эти шаги Вашингтона будет… Россия ответит <..> спокойно и комплексно», — заявил он.

Генерал-майор отметил, что возле границ России будут усилены сухопутные группировки Западного военного округа, а войска Балтийского флота получат на вооружение средства доставки боеприпасов большой мощности.

Флот, по его словам, получит гиперзвуковое оружие, авиационные комплексы «Кинжал», лазерные боевые комплексы «Пересвет», ракету «Циркон».

«Не надо забывать о том, что достаточными возможностями обладает российская боевая авиация, в том числе стратегическая», — сказал Богатырев.

Носители новейших вооружений могут быть размещены «на максимально близкое расстояние к границам тех стран, откуда будет исходить угроза», подчеркнул он, отметив, что группировки войск НАТО возле российских границ бессмысленны «с военной точки зрения».

Отметим, что согласно планам Пентагона, 6,4 тысячи человек «германской группы войск» вернутся в США, а 5,6 тысячи должны перебазироваться в другие страны Европы. В основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии, но если будет достигнуто соглашение, то их направят в Польшу и в страны Балтии.