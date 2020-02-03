Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют 23% россиян

10:20 31.07.2020   Росія

Президенту России Владимиру Путину доверяют 23% опрошенных в ходе последнего социологического исследования «Левада-центра».

Речь идет о методике так называемого «открытого вопроса», когда людей просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют, пишет Голос Америки.

Год назад – летом 2019 года – о доверии Путину говорили 40%, а в 2017 году этот показатель доходил до 59%.

При этом на вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно – 33. Полгода назад соотношение было 68–31.

В последние месяцы Путина критиковали за то, как он реагировал на эпидемию коронавируса. Вызвало протесты и голосование по «обнуляющим» поправкам в Конституцию, которые позволяют ему остаться на посту президента еще два срока.

Следующими в списке вызывающих доверие политиков по версии «Левада-центра» идут премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу – им доверяют по 10%. 3%опрошенных заявили о доверии Сергею Фургалу – бывшему губернатору Хабаровского края, арест и отстранение которого в начале июля спровоцировало массовые протесты в крае и других регионах страны.

В том же исследовании респондентам был задан традиционный вопрос, в правильном ли направлении движется страна. 42% ответили утвердительно (вместо 52% полгода назад), 40 – что страна движется по неверному пути. 18% затруднились ответить.

ВЦИОМ, другая социологическая служба, которую считают более лояльной властям, также публикует результаты ответов на «открытый вопрос» о доверии политикам, и по состоянию на июнь Путину доверяют 28,6%. В прошлом году, когда рейтинг Путина по «открытой» методике стал падать, ВЦИОМ сделал основной «закрытую» методику, при которой респондентам предлагают выбрать из заранее предложенных политиков. По этой методике рейтинг доверия Путина – 66,2%. МИД России даже критиковал западные СМИ, которые ссылались на данные ВЦИОМ, полученные по «открытой» методике.



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