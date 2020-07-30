Печерский суд Киева снял арест с имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Об этом, как пишет ЦТС, сообщил владелец завода Василий Капацина на своей страничке в соцсети Facebook.

"Мы получили решение Печерского суда Киева, в котором сказано, что прокуратура не предоставила доказательств необходимости ареста, на котором настаивали прокуроры", - отметил Капацина.

Напомним, 13 января Печерский районный суд Киева постановил арестовать целостный имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Решение суда принято по ходатайству прокуратуры. "С целью сохранения имущества предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения, наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Также в прокуратуре отмечали, что принимают меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности лиц, участвовавших в доведении предприятия до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия. В свою очередь ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" Ирина Сербин, заявила, что если арест наложен на имущество ООО, которое управляло заводом, то это означает риск остановки завода и расторжения международных контрактов.