Печерский суд снял арест с завода "Океан" в Николаеве
|10:00 31.07.2020
|Україна
Печерский суд Киева снял арест с имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".
Об этом, как пишет ЦТС, сообщил владелец завода Василий Капацина на своей страничке в соцсети Facebook.
"Мы получили решение Печерского суда Киева, в котором сказано, что прокуратура не предоставила доказательств необходимости ареста, на котором настаивали прокуроры", - отметил Капацина.
Напомним, 13 января Печерский районный суд Киева постановил арестовать целостный имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Решение суда принято по ходатайству прокуратуры. "С целью сохранения имущества предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения, наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан", - говорилось в сообщении прокуратуры.
Также в прокуратуре отмечали, что принимают меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности лиц, участвовавших в доведении предприятия до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия. В свою очередь ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" Ирина Сербин, заявила, что если арест наложен на имущество ООО, которое управляло заводом, то это означает риск остановки завода и расторжения международных контрактов.
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