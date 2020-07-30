ФСБ в оккупированном Крыму нашла “украинского шпиона” в рядах ВМФ РФ / Видео

09:20 31.07.2020   Севастополь

В аннексированном Россией Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота РФ по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, “составляющие государственную тайну”.

Как пишет ghall.com, об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ, информирует “ДС”.

“Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”)”, — говорится в сообщении, на которое ссылается ТАСС.

Мужчину задержали на улице возле машины, когда тот общался со своим знакомым.

На видео, опубликованном в Youtube, видно, как происходило задержание. Многие пользователи указали на возможную его “инсценировку”. Так, видно, у некоторых создалось впечатление, что задержанный будто бы ждал силовиков. Также видно, что в автозак его сажают с голым торсом, а выводят уже в футболке.

Адвокат военного заявил, что материалы дела в отношении его подзащитного засекречены. “Материалы дела под грифом “секретно”. Большего я сказать без разрешения [клиента] не могу”, — сказал адвокат, имя которого не указано.

Севастопольской гарнизонный военный суд избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.



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