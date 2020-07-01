Авиасообщение между Владивостоком и Крымом прекратится через месяц после запуска
|09:00 31.07.2020
|Крим
Прямое авиасообщение между Владивостоком и оккупированным Симферополем прекратится 9 августа – через месяц после запуска.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия», пишет Крыминформ.
«Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на котором 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее», – сообщили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, снижение спроса на турпродукт на Дальнем Востоке вызвано постепенным снятием ограничений на полеты на мировые курорты, а также окончанием школьных и студенческих каникул.
«В связи с чем было принято решение (заказчиком рейсов туроператором «Библио-Глобус») о корректировке расписания. Тех туристов, которые уже купили туры, компания отправит на отдых регулярными рейсами через Москву», – добавили в пресс-службе.
Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем возобновилось после пятилетнего перерыва 11 июля. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус».
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