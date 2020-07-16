Водолазы нашли затонувшую в Керченском проливе российскую бронемашину / Видео
|08:45 31.07.2020
|Крим
БронемашБина БРДМ-2, затонувшая в Керченском проливе во время патриотической акции, найдена.
Об этом сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, передает Крыминформ.
«Автомобиль найден сегодня в квадрате километр на километр, который мы изначально предполагали. Завтра утром начнется операция по его поднятию», – сказал Кононов.
По его словам, поднять машину будет несложно, куда «интереснее» вопрос транспортировки к берегу. Сколько на это понадобится времени, неизвестно.
Бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Инцидент произошел 25 июля. 27 июля сообщалось, что найти бронеавтомобиль не удалось.
Акция организована Военно-техническим обществом. Она проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровами.
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