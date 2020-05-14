ITF запустила он-лайн платформу для информирования о ситуации со сменой экипажей в портах мира

08:30 31.07.2020   Україна

Международная федерация транспортников (ITF) запустила интерактивную карту с обстановкой по сменам экипажей в портах мира, на которой можно просмотреть текущую информацию по сменам и контактные данные представителей организации.

Как сообщает Seafarers Journal, после распространения Covid-19 в портах по всему миру действуют ограничения, меры безопасности и процедуры. Если грузовые операции никто не отменял на время пандемии и судно с грузом заходит в порт в штатном режиме, то сход на берег морякам запрещен практически во всех портах, не говоря уже про смены. Если какая-то страна и снимает ограничения на передвижение моряков, то все равно смену осуществить очень сложно. К примеру, где-то смениться можно, но невозможно улететь из-за отсутствия регулярного авиасообщения, пишет издание Порты Украины.

Интерактивная карта поможет морякам иметь понятие о том, какая обстановка со сменами в той или иной стране, и как готовиться к возможной ротации. Кроме того, нажав на страну, можно не только ознакомиться с ситуацией со сменами там, а и увидеть контакты инспекторов ITF, чтобы связаться с ними для уточнения более подробной информации.



Ще на цю тему:

16:00 11.06.2020
Обладнання навчального судна «Механік Пономаренко» з Маріуполя відремонтують
14:00 14.05.2020
Киевский ССРЗ отремонтирует сухогруз «Волгоград» / Фото
12:00 08.04.2020
Морская пехота ВМСУ провела штабные учения по стандартам НАТО
10:15 12.03.2020
Українського моряка звільнили з полону нігерійських піратів — МЗС
14:45 31.01.2020
Спецназовцы ВМС Украины провели учения
18:30 25.11.2019
Филиал "Госгидрографии" впервые самостоятельно отремонтировал 4 судна / Фото
18:30 19.11.2019
Стали известны подробности планирующейся поставки в Украину французских катеров морской охраны
17:45 24.10.2019
На Азовском судоремонтном заводе проводят утилизацию теплохода / Фото
17:45 20.09.2019
Николаевский судостроительный завод закончил ремонт 9 судна за год / Фото
13:00 18.09.2019
Трофейна турецька риболовецька шхуна пройде доковий ремонт для потреб ДПСУ / Фото
12:45 12.09.2019
Флот Дунайского пароходства в августе перевез 220 тыс. тонн грузов
10:15 10.09.2019
Азовский судоремонтный завод выполнит плановый ремонт единственного украинского ледокола / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
12:40 31.07.2020
Помпео: США зроблять усе можливе, щоб Nord Stream 2 не загрожував Європі
10:40 31.07.2020
РФ перебрасывает новейшее вооружение к западным границам для «сдерживания НАТО»
10:20 31.07.2020
Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют 23% россиян
20:30 30.07.2020
Євросоюз запровадив санкції проти 4 росіян і російського ГРУ за кібератаки
Всі новини країни
Румунія Румунія
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
Всі новини країни
Україна Україна
16:00 31.07.2020
Крым становится чеховским ружьем, которое должно выстрелить
15:40 31.07.2020
COVID-19 за сутки подтвержден у 28 человек в Крыму
15:20 31.07.2020
Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти
15:00 31.07.2020
В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд