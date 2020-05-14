Международная федерация транспортников (ITF) запустила интерактивную карту с обстановкой по сменам экипажей в портах мира, на которой можно просмотреть текущую информацию по сменам и контактные данные представителей организации.

Как сообщает Seafarers Journal, после распространения Covid-19 в портах по всему миру действуют ограничения, меры безопасности и процедуры. Если грузовые операции никто не отменял на время пандемии и судно с грузом заходит в порт в штатном режиме, то сход на берег морякам запрещен практически во всех портах, не говоря уже про смены. Если какая-то страна и снимает ограничения на передвижение моряков, то все равно смену осуществить очень сложно. К примеру, где-то смениться можно, но невозможно улететь из-за отсутствия регулярного авиасообщения, пишет издание Порты Украины.

Интерактивная карта поможет морякам иметь понятие о том, какая обстановка со сменами в той или иной стране, и как готовиться к возможной ротации. Кроме того, нажав на страну, можно не только ознакомиться с ситуацией со сменами там, а и увидеть контакты инспекторов ITF, чтобы связаться с ними для уточнения более подробной информации.