Держдеп планує призначити заміну Волкеру на українському напрямі - Помпео
|08:00 31.07.2020
|Україна
Державний департамент США зараз шукає ефективного кандидата на посаду спеціального представника Сполучених Штатів у справах України, яку до минулої осені обіймав Курт Волкер.
Про це у четвер поінформував державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у Сенаті США, повідомляє Укрінформ.
"Важливо мати затвердженого посла на цій посаді", - заявив Помпео у відповідь на запитання сенатора Роба Портмана щодо планів призначення спецпредставника США з українського питання.
При цьому глава Держдепу додав, що в адміністрації досі вважають "справжньою втратою" те, що посол Волкер пішов з посади.
"Робота, яку він (Курт Волкер – ред.) робив, була важливою для загальних зусиль Державного департаменту в регіоні, і ми сподіваємося призначити на цю посаду правильну кандидатуру, щоби ми могли докласти максимум зусиль для допомоги українському народові підтримувати демократію", - підкреслив Помпео.
Водночас держсекретар США висловив тверду позицію, що адміністрація в Вашингтоні "підтримує збільшення летальної допомоги" для України.
Наприкінці вересня минулого року, після появи скарги доповідача щодо спроб адміністрації Дональда Трампа заморозити допомогу для України в обмін на розслідування проти Джо Байдена, Курт Волкер подав у відставку. Пізніше у американських ЗМІ з'явилася інформація, що посада спецпредставника США у справах України взагалі може бути ліквідована рішенням Білого дому.
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