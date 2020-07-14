Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль всего Черноморского побережья оккупированного Крымского полуострова и части побережья РФ.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168760 взлетел с авиабазы Сигонелла. В акватории Чёрного моря американский самолет выполнил задачи по предназначению:

— обнаружение подводных лодок противника,

— разведка.

Ранее мы сообщали, что самолет ВМС США P-8 Poseidon принимал участие в украинско-американских учениях «Си Бриз-2020».

21 июля, в день финальных учений в рамках «внезапной проверки боеготовности» в ЮВО, самолеты ВВС США и ВМС США отработали побережье оккупированного Крымского полуострова.