Україна не потрапила до списку країн, яким ЄС дає добро на в'їзд
|19:51 30.07.2020
|Україна
Рада Євросоюзу ухвалила 30 липня уточнення до переліку країн, щодо яких державам ЄС рекомендовано поступове скасування тимчасових обмежень на «несуттєві» подорожі до ЄС, що були введені для протидії поширенню COVID-19.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради, повідомляє Укрінформ.
«На основі критеріїв та умов, які визначені у рекомендаціях з 31 липня країни-члени мають почати скасування обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (на умовах підтвердженої взаємності)», - йдеться у повідомленні.
З громадянами Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану пропонується поводитися як з громадянами ЄС у контексті виконання оприлюднених рекомендацій.
Євросоюз нагадав про вже оприлюднені критерії для визначення третіх країн, для яких будуть скасовуватися обмеження на подорожі до ЄС. Такі критерії включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію та вжиті обмежувальні заходи, включаючи правила дотримання фізичної відстані, а також враховують економічні та соціальні обставини. Всі ці фактори враховуються у комплексі.
Як вже повідомлялося, 16 березня 2020 року Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо тимчасового обмеження всіх «несуттєвих» подорожей з третіх країн в ЄС на період 1 місяця. Глави держав і урядів ЄС погодили виконання таких обмежень 17 березня. Згадані обмеження на подорожі згодом послідовно продовжувалися ще на місяць, відповідно, з 8 квітня та 8 травня 2020 року.
11 червня Єврокомісія ухвалила Комунікацію (робочий документ ЄК), яка рекомендувала продовження тимчасових обмежень на подорожі до 30 червня 2020 року та визначала підхід до поступового скасування обмежень на «несуттєві» подорожі до ЄС з 1 липня 2020 року. Перелік відповідних критеріїв та методологія їх оцінки були обговорені та погоджені між країнами-членами.
З0 червня Єврокомісія ухвалила відповідні рекомендації та черговий перелік країн, громадянам яким можуть бути дозволені подорожі до ЄС. Цей перелік "дозволених" країн був оновлений 16 липня поточного року.
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