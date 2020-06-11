Україна не потрапила до списку країн, яким ЄС дає добро на в'їзд

19:51 30.07.2020   Україна

Рада Євросоюзу ухвалила 30 липня уточнення до переліку країн, щодо яких державам ЄС рекомендовано поступове скасування тимчасових обмежень на «несуттєві» подорожі до ЄС, що були введені для протидії поширенню COVID-19. 

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради, повідомляє  Укрінформ.

«На основі критеріїв та умов, які визначені у рекомендаціях з 31 липня країни-члени мають почати скасування обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (на умовах підтвердженої взаємності)», - йдеться у повідомленні.

З громадянами Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану пропонується поводитися як з громадянами ЄС у контексті виконання оприлюднених рекомендацій.

Євросоюз нагадав про вже оприлюднені критерії для визначення третіх країн, для яких будуть скасовуватися обмеження на подорожі до ЄС. Такі критерії включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію та вжиті обмежувальні заходи, включаючи правила дотримання фізичної відстані, а також враховують економічні та соціальні обставини. Всі ці фактори враховуються у комплексі.

Як вже повідомлялося, 16 березня 2020 року Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо тимчасового обмеження всіх «несуттєвих» подорожей з третіх країн в ЄС на період 1 місяця. Глави держав і урядів ЄС погодили виконання таких обмежень 17 березня. Згадані обмеження на подорожі згодом послідовно продовжувалися ще на місяць, відповідно, з 8 квітня та 8 травня 2020 року.

11 червня Єврокомісія ухвалила Комунікацію (робочий документ ЄК), яка рекомендувала продовження тимчасових обмежень на подорожі до 30 червня 2020 року та визначала підхід до поступового скасування обмежень на «несуттєві» подорожі до ЄС з 1 липня 2020 року. Перелік відповідних критеріїв та методологія їх оцінки були обговорені та погоджені між країнами-членами.

З0 червня Єврокомісія ухвалила відповідні рекомендації та черговий перелік країн, громадянам яким можуть бути дозволені подорожі до ЄС. Цей перелік "дозволених" країн був оновлений 16 липня поточного року.



Ще на цю тему:

12:15 17.07.2020
У ЄС схвалили участь українських військових у миротворчій місії в Боснії
16:16 16.07.2020
ЄС дає Україні €105 мільйонів на малий бізнес та реформи
17:21 10.07.2020
Євросоюз виступив із заявою щодо агресії Росії проти України
09:15 02.07.2020
Україна наполягає на укладенні угоди про спільний авіапростір з ЄС
08:15 01.07.2020
ЄС дозволив відкрити кордони лише для окремих категорій українців
19:21 30.06.2020
ЄС все ж дозволив відкрити кордони для окремих категорій українців
12:30 11.06.2020
Телеконференція лідерів ЄС і країн Східного Партнерства відбудеться 18 червня
10:45 11.06.2020
Єврокомісія надала Україні 500 млн євро позики
18:41 29.05.2020
У Європарламенті вважають, що ЄС має активніше підтримувати Україну під час агресії РФ
10:45 28.05.2020
В ЄС обіцяють нові інвестиції в Україну в разі ухвалення закону про водний транспорт
10:40 26.05.2020
Глави МЗС ЄС проведуть конференцію з колегами з "Східного партнерства" на наступному тижні - ЗМІ
18:00 20.05.2020
Депутати України та ЄС обговорили відкриття кордонів для українців
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
20:30 30.07.2020
Євросоюз запровадив санкції проти 4 росіян і російського ГРУ за кібератаки
19:51 30.07.2020
США решительно настроены помешать России и Китаю играть доминирующую роль в Арктике, — Associated Press
16:46 30.07.2020
Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 830 тисяч
13:43 30.07.2020
Росія значно збільшила кількість фрегатів і субмарин у Чорному морі - НАТО
Всі новини країни
Румунія Румунія
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
Всі новини країни
Україна Україна
20:50 30.07.2020
«Відсутність води суттєво стримує процес колонізації півострова», – Сенченко
20:20 30.07.2020
Кулеба очікує співпраці з ЄС, щоб покарати винних за кібератаки проти України
20:02 30.07.2020
На заводе шампанских вин «Новый Свет» в оккупированном Крыму произошло ЧП
19:51 30.07.2020
Україна не потрапила до списку країн, яким ЄС дає добро на в'їзд
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд