«Відсутність води суттєво стримує процес колонізації півострова», – Сенченко

20:50 30.07.2020   Крим

Перекритий Північно-Кримський канал – це стратегічна перевага України. Про це в інтерв'ю «Главкому» колишній віцепрем’єр кримського уряду Андрій Сенченко. Політик також вважає, що Путін не зможе відновити водопостачання до Криму розповів.

У 2014 році Андрій Сенченко, тоді т.в.о. заступника глави Адміністрації Президента, наказав перекрити Північно-Кримський канал. За словами політика, це найбільш ефективний засіб тиску на окупантів, за допомогою якого Україна змушує їх витрачати сотні мільйонів доларів на спроби змінити ситуацію з водою, пише Главком.

«Для того, щоб завдати ворогу еквівалентний удар на фронті, треба було б покласти тисячі наших солдат. А тут ми досягли результату невійськовими методами. Війна – постійне зважування втрат і результатів. Тому ця дія була найбільш ефективною», – коментує Сенченко. 

Сенченко переконаний, що Путіну не вдасться знайти фінансово вигідну альтернативу воді з Дніпра. «Коли попередній російський прем’єр Медведєв вперше проводив в Криму незаконне засідання уряду, то сказав, що вони будуватимуть опріснювальний завод. Я довго сміявся. Тут навіть не питання ціни чи електроенергії. Питання – в якому місці ви його побудуєте? Це ж в будь-якому разі на морі. А треба розуміти, що рівень моря – це найнижча точка, і для того, щоб цю воду роздати по Криму, треба її або підняти, або розвозити в пляшках. Потенціал поверхневих стоків і наземних горизонтів в Криму справді великий, але витрати на те, щоб все це зібрати, очистити і роздати населенню, непідйомні для сьогоднішнього російського бюджету», – розповідає політик. Крім того, за словами колишнього кримського віцепрем’єра, подача води з Кубані неможливо, адже там просто немає достатньої кількості води, щоб забезпечити Крим. 

Також вагому роль перекриття каналу Сенченко вбачає у стримуванні російської колонізації Криму. 

«Сьогодні, за різними оцінками, до 300 тисяч незаконних колонізаторів завезено з російської глибинки до Криму. Повірте, якби дніпровська вода була в Криму, то їх вже було б понад мільйон. Ось це найважливіше. Ми стримуємо так званий туризм, який перетворив Крим на бомжатник», – Сенченко.

Нагадаємо, що Північно-Кримський канал до перекриття у 2014 році забезпечував 85% постачання прісної води до Криму. Не судноплавний, працював сезонно з березня по грудень. 



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