У Румунії за минулу добу виявили 1356 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Румунії збільшилася кількість випадків коронавірусу на 1 356, що є найвищим добовим показником з початку пандемії. Станом на четвер, 30 липня, в країні вже 49 591 випадок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість нових випадків коронавірусу у Румунії перевищує тисячу вже 9-й день поспіль. 30 614 людей вже одужали, 2 304 - померли.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 30 липня у світі зареєстровано 17 187 414 випадків COVID-19, з них 670 201 - летальний, 10 697 976 осіб одужали. 1%, або 66 390 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.