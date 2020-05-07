У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
|20:40 30.07.2020
|Румунія
У Румунії за минулу добу виявили 1356 нових випадків COVID-19.
Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.
"За минулу добу в Румунії збільшилася кількість випадків коронавірусу на 1 356, що є найвищим добовим показником з початку пандемії. Станом на четвер, 30 липня, в країні вже 49 591 випадок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість нових випадків коронавірусу у Румунії перевищує тисячу вже 9-й день поспіль. 30 614 людей вже одужали, 2 304 - померли.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 30 липня у світі зареєстровано 17 187 414 випадків COVID-19, з них 670 201 - летальний, 10 697 976 осіб одужали. 1%, або 66 390 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.
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