Євросоюз запровадив санкції проти 4 росіян і російського ГРУ за кібератаки

20:30 30.07.2020   Росія

Європейський Союз запровадив санкції проти 4 громадян Російської Федерації і Головного центру спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії за кібератаки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, передає УНІАН.

"Рада ЄС сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи проти шести осіб і трьох організацій, які відповідальні або причетні до різних кібератак", - йдеться у повідомленні.

 Зокрема, санкції запроваджено за спроби здійснення кібератак проти Організації із заборони хімічної зброї, а також за поширення шкідливих вірусів WannaCry, NotPetya та Operation Cloud Hopper.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі в ЄС та замороження активів. Особам та організаціям з Євросоюзу заборонено надавати кошти тим, проти кого запроваджені санкції. Так, під санкції потрапили громадяни Росії: співробітник з питань підтримки розвідувальної діяльності Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Олексій Мінін та представники Головного управління Генштабу ЗС РФ Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотніков (усі мають відношення у здійсненні атаки на ресурси Організації із заборони хімічної зброї).

Також санкції запроваджені проти Головного центру спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії у зв'язку з поширенням вірусу NotPetya. Завдяки цьому вірусу Росія взимку 2015-2016 років здійснювала атаки на українську електричну мережу.

Також у 2017 році від цього вірусу постраждали багато країн, що призвело до економічних збитків. Крім того, під санкції потрапили двоє громадян Китаю і одна китайська компанія за здійснення кібератак через програму Operation Cloud Hopper, завдяки якій отримувався несанкціонований доступ до комерційно чуттєвої інформації різних компаній на шести континентах, що призводило до економічних втрат.

Ще під санкції потрапила одна організація з Північної Кореї за поширення вірусу WannaCry.

27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу NotPetya, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows. За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.

A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав гроші. Також від вірусу, але меншою мірою, постраждали комп'ютерні системи інших країн. Збитки від атаки оцінюються в 1,2 млрд доларів.

 



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