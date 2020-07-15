Кулеба очікує співпраці з ЄС, щоб покарати винних за кібератаки проти України
|20:20 30.07.2020
|Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після запровадження Євросоюзом санкцій проти росіян за кібератаки очікує на співпрацю з ЄС для виявлення та реагування на кібератаки проти критичної інфраструктури України.
Про це Кулеба повідомив у четвер, 30 липня, пише "Європейська правда".
"Вітаю рішення ЄС застосувати обмежувальні заходи проти тих, хто вчиняє кібератаки. Це дозволить ЄС накладати санкції на осіб і організації, які здійснюють кібератаки чи надають підтримку для таких злочинних дій", - зазначив Кулеба у своєму Twitter.
Це також допоможе стримувати агресивні дії Росії у кіберпросторі, додав міністр.
За його словами, новий санкційний режим ЄС передбачає також санкції за кібератаки проти третіх країн. Відтак, це "відкриває можливості для співпраці між Україною та ЄС в питаннях відстеження, виявлення та реагування на тих, хто здійснює кібератаки на критичну інфраструктуру нашої держави", - додав міністр.
30 липня Євросоюз вперше ввів санкції за кібератаки, застосувавши їх проти громадян і структур Росії, Китаю і КНДР.
Під санкціями опинилися четверо громадян Росії, яких, серед іншого, спіймали в Гаазі, коли вони намагалися зламати комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї, а також Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГУ/ГРУ).
Ще на цю тему:
"Газпром" вже не власник судна-трубоукладача "Північного потоку-2" - це частково дозволяє обійти санкції
РФ можуть відключити від SWIFT: заява посла України в США
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії
Сенат США ухвалив закон із санкціями проти Nord Stream-2
«Все предыдущие санкции покажутся нам цветочками»: Дерипаска призвал готовиться к «адским санкциям» США
США розширили список санкцій за зв’язок із «кухарем Путіна»
ЄС з ініціативи Німеччини проаналізує загрози з боку Росії
Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России