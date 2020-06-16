США решительно настроены помешать России и Китаю играть доминирующую роль в Арктике, поскольку арктические государства должны работать совместно для решения общих проблем.

Администрация Трампа назначила специальным посланником по Арктике профессионального дипломата Джима ДеХарта. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Администрация Трампа также решительно настроена помешать России и Китаю играть доминирующую роль в Арктике. Россия увеличивает количество военных баз в арктическом регионе, а Китай стремится объявить себя «арктической нацией», несмотря на то, что у нее нет территории в Арктике.

США твердо придерживаются позиции относительно того, что США и другие страны должны использовать изменения, в том числе резкое сокращение ледяного покрова океана, для экономической выгоды, включая открытие новых морских путей и поиск полезных ископаемых. «Арктические государства должны работать совместно для решения общих проблем», — сообщили в Госдепе США



