Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
|19:21 30.07.2020
|Болгарія
Болгарія відновила правила в'їзду на територію країни для українців. Тепер у громадян України не будуть вимагати наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це повідомляє посольство України в Болгарії, передає РБК-Україна.
Таке нововведення буде діяти з 31 липня до 31 серпня.
При цьому наголошується, що українцям також не треба буде перебувати на двотижневої самоізоляції.
Нагадаємо, Україна оновила список "червоної зони", куди потрапили Болгарія та Албанія.
Раніше у Болгарії спростили правила в'їзду для українців і громадян балканських країн.
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