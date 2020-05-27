Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції

19:21 30.07.2020   Болгарія

Болгарія відновила правила в'їзду на територію країни для українців. Тепер у громадян України не будуть вимагати наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє посольство України в Болгарії, передає РБК-Україна.

Таке нововведення буде діяти з 31 липня до 31 серпня.

При цьому наголошується, що українцям також не треба буде перебувати на двотижневої самоізоляції.

Нагадаємо, Україна оновила список "червоної зони", куди потрапили Болгарія та Албанія.

Раніше у Болгарії спростили правила в'їзду для українців і громадян балканських країн.



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