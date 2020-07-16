У соціальних мережах 30 липня стартувала і триває міжнародна кампанія «Крим — це Україна». Інтернет-користувачі залишають пости з хештегом #CrimeaIsUkraine.

Як повідомляється у Twitter, наразі у цій соціальній мережі опубліковано 4,5 тисячі твітів з хештегом #CrimeaIsUkraine, передає QHA.

Твіти залишають дипломатичні представництва України в світі.

Також повідомлення тут опублікувала і перша заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар.

Про те, що Крим є частиною України, а на півострові Росія порушує права людини, переслідує кримськотатарський народ написав також член британського парламенту Стюарт Макдоналд.

Раніше міністерство закордонних справ України закликало 30 липня підтримати кампанію «Крим — це Україна», яку ініціює користувач Twitter з Великобританії Алекс Кінг.