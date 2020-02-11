Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии

18:45 30.07.2020   Грузія

Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии. 12 сел Онского муниципалитета оторваны от внешнего мира. Вышедшая из берегов река Риони смыла значительную часть автомагистрали, что затрудняет работы по восстановлению водо- и электроснабжения.

Проливные дожди, хоть и не в таких масштабах, как в Раче, создали проблемы в Имерети и Гурии, пишет «Эхо Кавказа».​

Река Риони часто показывает свой «горный характер» жителям Рачи, но такую разрушительную мощь здесь помнят немногие. За считанные часы река вышла из берегов и на глазах у людей снесла мосты и дороги в Онском муниципалитете. Жители разместили в соцсетях фотографии и видеокадры стихийного бедствия. Среди них была и 55-летная жительница села Уцера Цицо Метревели.

«Ситуация остается сложной. Много сел остаются оторванными от внешнего мира. Практически государственной дороги в Верхней Раче больше не существует. Река Риони хлынула на нее, повреждены мосты. Мы оторваны от районного центра Они. Мы нуждаемся в помощи. Я не помню, чтобы Риони так выходила из русла», – все не может отойти от пережитого Цицо Метревели.

По ее словам, на пару дней у нее может и хватит продуктов, гораздо сложнее будет продержаться без электричества, подать которое обещают нескоро.

От внешнего мира в верхней части Рачи оторваны 12 сел, среди них и курортные места Шови и Уцера. По предварительным подсчетам, в зоне стихийного бедствия остаются более двух тысяч человек. Но их может быть больше с учетом того, что во время отпусков и каникул отдыхать в Рачу направляются многие. Поэтому в соцсетях с утра было много возмущения. У недовольных пользователей складывалось впечатление, что власти не реагируют с нужной оперативностью, а проправительственные СМИ уменьшают масштабы и последствия бедствия.

К часу дня в Они по поручению премьер-министра прибыли специальная группа в составе заместителей министров МВД и инфраструктуры, главы спасательной службы, вместе с ними и советник главы правительства по региональным вопросам Созар Субари. В первых комментариях, сразу после приезда, особенно в эфире ТВ «Имеди», Созар Субари не скрывал, что поражен уведенным и масштабами разрушения, и благодарил бога, что все обошлось без жертв. Ведь пик наводнения пришелся на два часа ночи, «когда всегда есть опасность, что население своевременно не будет предупреждено».

Но уже через час чиновники из Тбилиси, в том числе и Созар Субари, делали оптимистические заявления и рапортовали о начатых работах, в том числе, о задействованном вертолете МВД, о мобилизованной тяжелой технике и об эвакуации 30 отдыхающих из курорта Шови.

«Большинству (отдыхающих) не придется покидать свои места, потому что дорога скоро будет восстановлена. Практически уже сегодня начнется восстановление мостов и разрушенных участков дороги. В некоторых местах будут проведены дополнительные дороги. Над этим работает Министерство инфраструктуры. Есть люди, которые хотят выехать отсюда. Поступила информация, что некоторым из них необходимы медикаменты. Мы все необходимое доставим в зону бедствия», – заверил Созар Субари.



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