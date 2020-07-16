В оккупированном Крыму отметили рост численности населения полуострова на 20 тысяч за шесть лет
|18:25 30.07.2020
|Крим
Число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч, сообщила руководитель "управления" статистики по оккупированным Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
«В 2014 году, по данным переписи, проживало 1,89 млн человек. По данным текущего учета мы имеем 1,91 млн населения. Движение было – миграционное, естественное движение. Прирост в Крыму обеспечен, вы знаете, за счет миграционного движения», – цитирует Балдину агентство ТАСС.
Она утверждает, что, по данным переписи 2014 года, по национальному составу населения 65% заявили себя как русские, 16% – украинцами, 12% – крымскими татарами.
Всего, по ее данным, в регионе проживают представители 175 национальностей. Балдина добавила, что перепись населения в оккупированном Крыму начнется в апреле следующего года.
По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинуло почти 48 тысяч человек.
В то же время осуществляется активная колонизация полуострова россиянами.
В марте "Крымстат" сообщил, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали 172 с небольшим тысячи человек: из них в оккупированном Крыму зарегистрировались 96 тысяч, в аннексированном Севастополе – 76 тысяч.
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