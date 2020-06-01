Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
|17:47 30.07.2020
|Греція
З цієї суботи, 1 серпня, Греція знову дозволить круїзні подорожі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс.
Круїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.
Згодом цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.
Видання нагадує, що туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. Минулого року країну відвідали близько 33 млн туристів.
Нагадаємо, з учора Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим, після зростання кількості заражень.
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