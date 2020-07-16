Корабель Росії, фрегат «Адмирал Эссен», тренувався відбивати ракетні удари у Чорному морі.

Про це стало відомо з офіційного пресрелізу, повідомляє Український мілітарний портал.

Для відбиття нападу використовувався зенітний ракетний комплекс «Штиль-1» з вертикальними пусковими установками.

В якості цілі виступила протикорабельна ракета 3М44 «Прогресс» випущена зі стаціонарного ракетного комплексу «Утес», також відомий як «Об’єкт 100», що у 2014-у році було захоплено в ході окупації Криму.

Ракета була наведена на морську ціль та в ході польоту була взята на супроводження екіпажем фрегату «Адмирал Эссен».

На визначеній дистанції та висоті ракету було знищено з ЗРК «Штиль-1».

Окрім ракетного зенітного озброєння на кораблі може бути розміщено до 8 крилатих ракет «Калибр», що призначені для ураження як наземних, так і надводних цілей на відстанях до 2500 км.