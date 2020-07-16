Фрегат «Адмирал Эссен» тренувався відбивати ракетні удари у Чорному морі
|17:34 30.07.2020
|Крим
Корабель Росії, фрегат «Адмирал Эссен», тренувався відбивати ракетні удари у Чорному морі.
Про це стало відомо з офіційного пресрелізу, повідомляє Український мілітарний портал.
Для відбиття нападу використовувався зенітний ракетний комплекс «Штиль-1» з вертикальними пусковими установками.
В якості цілі виступила протикорабельна ракета 3М44 «Прогресс» випущена зі стаціонарного ракетного комплексу «Утес», також відомий як «Об’єкт 100», що у 2014-у році було захоплено в ході окупації Криму.
Ракета була наведена на морську ціль та в ході польоту була взята на супроводження екіпажем фрегату «Адмирал Эссен».
На визначеній дистанції та висоті ракету було знищено з ЗРК «Штиль-1».
Окрім ракетного зенітного озброєння на кораблі може бути розміщено до 8 крилатих ракет «Калибр», що призначені для ураження як наземних, так і надводних цілей на відстанях до 2500 км.
Ще на цю тему:
Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму
Черноморский флот РФ начал масштабные учения
Будівництво кораблів РФ у Керчі порушує суверенітет України й міжнародне право - ЄС
Двое срочников Черноморского флота РФ избили и ограбили прохожего
Фрегат Черноморского флота РФ провел учения в Средиземном море
Россия в Крыму подготовила военные штабы и мобилизационная база – замсекретаря СНБО Украины