Спалах COVID-19 на фермі у Німеччині: українців немає серед закритих на картин сезонних працівників
|17:17 30.07.2020
|Україна
Перевірка не підтвердила присутність громадян України на фермі в німецькій Баварії, яку через спалах коронавірусу закрили на карантин.
Про це Укрінформу повідомили в генеральному консульстві України в Мюнхені.
«Після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер повідомив диппредставництво, що у списках інфікованих та поміщених на карантин відсутні особи з паспортами громадян України», — зазначили в диппредставництві.
У консульстві зазначили, що влада округу на перших етапах оперувала попередньою інформацію щодо осіб, ймовірно, українського походження, але з паспортами інших держав.
Нагадаємо, що у Німеччині майже 500 осіб закрили на фермі через спалах коронавірусу серед працівників.
COVID-19 підтвердили у 174 працівників, які займаються збором врожаю на фермі Дінгольфінг-Ландау.
Влада округу повідомила, що серед інфікованих — сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.
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