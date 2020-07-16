Перевірка не підтвердила присутність громадян України на фермі в німецькій Баварії, яку через спалах коронавірусу закрили на карантин.

Про це Укрінформу повідомили в генеральному консульстві України в Мюнхені.

«Після ретельної перевірки голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер повідомив диппредставництво, що у списках інфікованих та поміщених на карантин відсутні особи з паспортами громадян України», — зазначили в диппредставництві.

У консульстві зазначили, що влада округу на перших етапах оперувала попередньою інформацію щодо осіб, ймовірно, українського походження, але з паспортами інших держав.

Нагадаємо, що у Німеччині майже 500 осіб закрили на фермі через спалах коронавірусу серед працівників.

COVID-19 підтвердили у 174 працівників, які займаються збором врожаю на фермі Дінгольфінг-Ландау.

Влада округу повідомила, що серед інфікованих — сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.