Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
|17:01 30.07.2020
|Крим
В Южном военном округе введен в эксплуатацию самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Борт может направлять целеуказания ракетному комплексу «Кинжал».
Об этом сообщает Флот2017 со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Ил-20 введен в строй на одном из аэродромов в Ростовской области. Самолет усилит боевые возможности ЮВО на границе с Украиной, поскольку обладает технической возможностью выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Самолет-разведчик будет выполнять задачи радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. А также будет использоваться для радиоперехватов в широком спектре частот.
С 2018 года МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляли патрулирование над акваторией Чёрного и Каспийского моря.
Отметим, оккупанты в январе провели боевые стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Стрельбы прошли во время совместных учений в Чёрном море Черноморского и Северного флота, на которых присутствовал В.Путин.
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