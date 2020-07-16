В Южном военном округе введен в эксплуатацию самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Борт может направлять целеуказания ракетному комплексу «Кинжал».

Об этом сообщает Флот2017 со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Ил-20 введен в строй на одном из аэродромов в Ростовской области. Самолет усилит боевые возможности ЮВО на границе с Украиной, поскольку обладает технической возможностью выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Самолет-разведчик будет выполнять задачи радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. А также будет использоваться для радиоперехватов в широком спектре частот.

С 2018 года МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляли патрулирование над акваторией Чёрного и Каспийского моря.

Отметим, оккупанты в январе провели боевые стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Стрельбы прошли во время совместных учений в Чёрном море Черноморского и Северного флота, на которых присутствовал В.Путин.