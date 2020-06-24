Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 830 тисяч
|16:46 30.07.2020
|Росія
У Російській Федерації за минулу добу виявили 5484 нові випадки інфікування коронавірусом, загальне їхня кількість зросла до 832 993.
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф, передає Укрінформ.
Згідно з ним, за середу, 29 липня, найбільше нових випадків COVID-19 було зафіксовано у Москві (678 осіб), Свердловській області (215), Ханти-Мансійському АО (172), Петербурзі (162), Нижегородській області (158).
Із початку епідемії від COVID-19 в Росії померли 13 778 пацієнтів, за добу - 128. Одужали за минулу добу 9278 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 628 482.
На початку тижня стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю сім'єю. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки щільними були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомлялося.
Ще на цю тему:
У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 800 тисяч
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
Кількість заражених коронавірусом у Росії наближається до 740 тисяч
У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19
У Росії за добу виявили мінімальне з кінця квітня число випадків зараження коронавірусом
Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 600 000
За добу в РФ зафіксовано 7,6 тис. випадків COVID-19, 95 осіб померли