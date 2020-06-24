Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 830 тисяч

16:46 30.07.2020   Росія

У Російській Федерації за минулу добу виявили 5484 нові випадки інфікування коронавірусом, загальне їхня кількість зросла до 832 993.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф, передає Укрінформ.

Згідно з ним, за середу, 29 липня, найбільше нових випадків COVID-19 було зафіксовано у Москві (678 осіб), Свердловській області (215), Ханти-Мансійському АО (172), Петербурзі (162), Нижегородській області (158).

Із початку епідемії від COVID-19 в Росії померли 13 778 пацієнтів, за добу - 128. Одужали за минулу добу 9278 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 628 482.

На початку тижня стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю сім'єю. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки щільними були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомлялося.



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