З 1 серпня можуть не проходити самоізоляцію ті, хто в’їжджає з Криму і Донбасу
|16:01 30.07.2020
|Крим
З 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій - Криму і Донбасу.
Так прокоментував Укрінформу зміни, прийняті Кабміном щодо постанови номер 641 від 22 липня речник ДПСУ Андрій Демченко.
«З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій», - сказав Демченко.
Водночас для іноземців, які слідують в Україну, залишаються обов'язковими наявність страхового поліса і самоізоляція: якщо громадяни їхатимуть з «червоної зони», то для них діятиме обов’язковий карантин через додаток «Дій вдома». Але є винятки - крім осіб, які прямують транзитом, додав він.
Як повідомлялося, з березня 2020 року рух через всі КПВВ на межі з тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованою територією Криму був обмежений через запроваджені карантинні заходи.
Після їх зняття та відкриття КПВВ ті, хто в’їжджали на територію, підконтрольну уряду України, мали пройти 14-денну самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» або здати ПЛР-тест.
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