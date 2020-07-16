З 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій - Криму і Донбасу.

Так прокоментував Укрінформу зміни, прийняті Кабміном щодо постанови номер 641 від 22 липня речник ДПСУ Андрій Демченко.

«З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій», - сказав Демченко.

Водночас для іноземців, які слідують в Україну, залишаються обов'язковими наявність страхового поліса і самоізоляція: якщо громадяни їхатимуть з «червоної зони», то для них діятиме обов’язковий карантин через додаток «Дій вдома». Але є винятки - крім осіб, які прямують транзитом, додав він.

Як повідомлялося, з березня 2020 року рух через всі КПВВ на межі з тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованою територією Криму був обмежений через запроваджені карантинні заходи.

Після їх зняття та відкриття КПВВ ті, хто в’їжджали на територію, підконтрольну уряду України, мали пройти 14-денну самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» або здати ПЛР-тест.