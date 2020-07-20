В оккупированном Крыму допросили свидетеля обвинения по "делу" Джемилева

15:45 30.07.2020   Крим

В четверг, 30 июля, в городском "суде" Армянска состоялось "судебное заседания" в отношении национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, в ходе которого допрашивали свидетеля обвинения Музафара Фукалу.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Свидетель рассказал, что когда прибыл к посту ГАИ 3 мая 2014 года, то обнаружил, что там находятся вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков, некоторые были в балаклавах и масках. Они встали цепочкой лицом по направлению к г. Армянск, за ними стоял бронетранспортёр. Рядом в лесополосе было ещё не менее сотни людей в камуфляжной форме и несколько единиц боевой техники.

"Люди, пришедшие встретить Мустафу Джемилева ,не вели себя агрессивно, не пытались портить и ломать какое-либо имущество, были безоружны. Между ними и людьми в камуфляже шла полемика. В какой-то момент люди в камуфляже в присутствии женщин и детей начали стрелять из автоматов в воздух", - говорится в сообщении.

Свидетель Фукала также подчеркнул, что в той местности не наблюдал ясных видимых пограничных знаков, пограничных столбов с символикой герба Российской Федерации, каких-либо предупреждающих о пограничном режиме и государственной границе знаков и указателей.

"Со слов свидетеля, никаких попыток прорваться через цепочку вооружённых людей в камуфляже по направлению к г. Армянск Мустафа Джемилев не предпринимал. Он находился все время примерно в одном и том же месте. Чем были вызваны выстрелы со стороны людей в камуфляже свидетель не знает", - добавил Полозов.

Отмечается, что следующее судебное заседание по "делу" против Мустафы Джемилева состоится 10 сентября.

Мустафа Джемилев обвиняется по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России – "Незаконное пересечение государственной границы России", по ч. 1 ст. 222 – "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и по ст. 224 – "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".



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