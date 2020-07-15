Крымские санатории не хотят возвращать деньги туристам за забронированные места
|15:25 30.07.2020
|Крим
Российские туристы начали массово спрашивать, когда крымские отели будут возвращать им деньги за забронированные ранее места.
Об этом сообщает Флот2017.
Оказалось, процедура не настолько проста. Крымским отелям и санаториям продлили срок возврата денежных средств за отменённое из-за пандемии коронавируса бронирование на 1,5 года.
«Эти предприятия курортной сферы могут перенести отдых туристов на другие даты до конца 2021 года. Или же вернуть деньги в течение 18 месяцев. А если стоимость отдыха вырастет, то доплату от туристов не потребуют. По словам министра, это поможет отельерам сохранить бронирования на 10 миллиардов рублей», — пояснил изданию «министр» курортов и туризма РК Вадим Волченко,
При этом, гражданам старше 65 лет и попавшим в трудную ситуацию, например, получившим инвалидность или потерявшим работу, бронь возвращается в течение трёх месяцев со дня подачи заявления.
Как писалось ранее, на сегодняшний день в Крыму насчитывается 722 санаторно-курортных учреждения, из которых 598 эксплуатируются. На 15 мая только 76 санаторно-курортных учреждения подали заявки на проверку соответствия требованиям пожарной безопасности.
Также, владельцы крымских гостиниц, отелей прогнозируют крах турбизнеса. Поскольку из-за ограничительных мер в Крыму по коронавирусу запрещено размещать туристов.
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