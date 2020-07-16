А вы не знали? Северо-Крымский канал снабжал полуостров "радионуклидами и ртутью".

Исследования показали, что днепровская вода сильно загрязнила внутренние водоёмы Крыма.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им.А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) Николай Шадрин, пишет РИА Новости.

К таким выводам учёные пришли, изучив состояние некоторых озёр на востоке Крыма в 2015 году.

«Оказалось, что в тех озёрах, которые получали подпитку из Северо-Крымского канала, концентрация искусственных радионуклидов была в пять раз выше, чем в тех, которые не имели подпитки. Концентрация эта все равно была неопасна для человека, но вся эта грязь аккумулировалась и нарастала», — сообщил Шадрин.

От днепровской воды страдал и залив Сиваш. Кроме радионуклидов, специалисты обнаружили в нём зашкаливающую концентрацию ртути.

«С одной стороны, это приносил канал, а с другой стороны, при выращивании риса использовалось жуткое количество ядохимикатов с содержанием ртути. Вот, пожалуйста, Крымский канал: с одной стороны это хорошо, с другой — большой вопрос», — заключил учёный.

После того, как Украина перекрыла подачу воды в Северо-Крымский канал, полуостров испытывает острый дефицит воды, особенно технической — для нужд сельского хозяйства и производства. Ситуация ухудшается ещё и тем, что последние годы в Крыму выдались засушливыми.

Водная блокада лишила полуостров 85% необходимых объёмов воды и стала причиной химических выбросов с кислотонакопителя завода «Титан» в августе 2018 года, от чего пострадали не только живущие на севере крымчане, но и жители южных регионов Украины.

Регулярно от засухи на полуострове гибнет урожай.

Как заверил доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Рябов, засуха, которую мы сейчас наблюдаем – это не временные капризы природы, а последствия изменения климата: с каждым годом температура в регионе будет только расти, а осадки выпадать реже.

Так, к началу лета 2020 года крымские водохранилища оставались практически без воды. Однако после на Крым обрушились долгожданные ливни, и водоёмы немного наполнились, правда, непогода проблему полностью не решила.