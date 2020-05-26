Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
|14:41 30.07.2020
|Молдова
Міністр закордонних справ Молдови прибуде з візитом до Києва наступного тижня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар після зустрічі з послом Молдови в Україні.
"Кожний закордонний візит починається з протокольних питань. "Звірили годинники" з послом Молдови Русланом Болбочаном. Очікуємо міністра Олега Цулю у Києві наступного тижня", - повідомив він.
Точну дату візиту поки не повідомляють.
Перша інформація про приїзд до України глави МЗС Молдови "найближчим часом" з'явилася після відеозустрічі за участі Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Думітру Соколана, що відбулась 22 липня.
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