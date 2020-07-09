Україна є дуже важливим партнером для НАТО, тому що робить великий внесок не лише в операційну складову Альянсу, а й допомагає йому розвивати ефективність Сил швидкого реагування та інших важливих підрозділів.

Про це повідомила командувачка надводних сил у морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі «Насправді: Світ» на телеканалі «ДІМ», передає Укрінформ.

«Україна - дуже важливий для нас партнер, тому що ви робите величезний внесок не лише в операційну складову Альянсу, а й також допомагаєте нам розвивати ефективність Сил швидкого реагування та інших важливих підрозділів. Тому що ситуація у світі така, що при виникненні кризи в тій чи іншій точці земної кулі може знадобитися застосування військової сили», - сказала вона.

За словами Моран, проводячи спільні навчання з Україною, НАТО не лише збільшує взаємодію між збройними силами, а й отримує підготовку для можливого ведення військових дій у Чорноморському регіоні. Тому в разі виникнення гострої ситуації інтеграція військових сил потребуватиме набагато менше зусиль і часу.

«Роль НАТО і його окремих членів у тому, щоб сприяти поліпшенню якості військового командування: для цього ми проводимо навчання і надаємо військову освіту українським військовим. І ці навчання в Чорному морі чудово допомагають нам у досягненні цієї мети», - підсумувала командувачка надводними силами в морському командуванні Альянсу.