Україна допомагає розвивати ефективність Сил швидкого реагування - НАТО

14:21 30.07.2020   Україна

Україна є дуже важливим партнером для НАТО, тому що робить великий внесок не лише в операційну складову Альянсу, а й допомагає йому розвивати ефективність Сил швидкого реагування та інших важливих підрозділів.

Про це повідомила командувачка надводних сил у морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі «Насправді: Світ» на телеканалі «ДІМ», передає Укрінформ.

«Україна - дуже важливий для нас партнер, тому що ви робите величезний внесок не лише в операційну складову Альянсу, а й також допомагаєте нам розвивати ефективність Сил швидкого реагування та інших важливих підрозділів. Тому що ситуація у світі така, що при виникненні кризи в тій чи іншій точці земної кулі може знадобитися застосування військової сили», - сказала вона.

За словами Моран, проводячи спільні навчання з Україною, НАТО не лише збільшує взаємодію між збройними силами, а й отримує підготовку для можливого ведення військових дій у Чорноморському регіоні. Тому в разі виникнення гострої ситуації інтеграція військових сил потребуватиме набагато менше зусиль і часу.

«Роль НАТО і його окремих членів у тому, щоб сприяти поліпшенню якості військового командування: для цього ми проводимо навчання і надаємо військову освіту українським військовим. І ці навчання в Чорному морі чудово допомагають нам у досягненні цієї мети», - підсумувала командувачка надводними силами в морському командуванні Альянсу.



Ще на цю тему:

09:15 30.07.2020
В МЗС відреагували на намір Угорщини продовжити вето на засіданнях Україна-НАТО
08:15 30.07.2020
Угорщина збереже вето на засіданнях Україна-НАТО, — посол
18:01 28.07.2020
Як Росія і НАТО мірялися силами у морі біля України
11:01 16.07.2020
Віце-прем'єр з євроінтеграції пояснила мету навчань НАТО в Чорному морі
11:15 15.07.2020
У НАТО назвали реформи, яких чекають від України
20:45 14.07.2020
Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією
13:01 14.07.2020
Кулеба назвав наступний крок у відносинах України з НАТО
08:45 13.07.2020
У Конгресі США закликали сприяти членству України в НАТО: це посилить військову спроможність Альянсу
08:15 10.07.2020
Україна і НАТО домовились посилити військову присутність у Чорному морі
14:00 09.07.2020
У НАТО несуть службу 25 українських військовослужбовців
10:15 09.07.2020
Стефанішина анонсувала нову концепцію комунікації у сфері взаємодії з НАТО
19:01 06.07.2020
Віцепрем'єрка з інтеграції до ЄС і НАТО летить в Брюссель з першим візитом
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
16:46 30.07.2020
Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 830 тисяч
13:43 30.07.2020
Росія значно збільшила кількість фрегатів і субмарин у Чорному морі - НАТО
10:48 30.07.2020
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планомерно возвращается в ржавый лом
09:45 30.07.2020
Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії
Всі новини країни
Румунія Румунія
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
Всі новини країни
Україна Україна
17:34 30.07.2020
Фрегат «Адмирал Эссен» тренувався відбивати ракетні удари у Чорному морі
17:17 30.07.2020
Спалах COVID-19 на фермі у Німеччині: українців немає серед закритих на картин сезонних працівників
17:01 30.07.2020
Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
16:21 30.07.2020
Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд