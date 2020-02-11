Росія збільшила присутність своїх кораблів неподалік тих, які брали участь в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2020.

Про це заявила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран у коментарі телеканалу "ДОМ", передає «ЗІК».

Зазначається, що російські військові пильно стежили за пересуванням українських та американських військових, але не втручалися, тому хід навчань не був порушений. "Думаю, що їхня присутність тут - як, втім, і наша стали частиною сучасного контексту, особливо в Чорному морі. Кожен просто виконував поставлене завдання, кожен відповідно до своїх цілей", – додала військова.

Водночас, представник Генерального штабу ЗС України Андрій Ординович заявив, що російська сторона була поінформована про ці навчання, але в ході маневрів російські військові створювали провокації. "Коли ми проводили тактичне маневрування наших кораблів, було впровадження в той чи інший комунікаційний потік інформації російськими представниками, які заявляли, що ми зайшли в територіальні води Російської Федерації. Хоча ми проводили навчання в південно-західному районі Чорного моря – це виключно територіальні води України", – повідомив Ординович.

Нагадаємо, 20 липня в акваторії Чорного моря стартували ювілейні, двадцяті, українсько-американські військові навчання Sea Breeze-2020. Цього року через пандемію коронавірусу навчання пройшли без контакту особового складу і обмежилися тільки морською фазою із залученням авіації.