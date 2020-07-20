Адвокат Ліля Гемеджи відвідала в СІЗО фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Сулейманова, трирічний син якого минулого тижня трагічно загинув поруч із будинком.

Як повідомляє адвокат, від свого підзахисного вона дізналася про тиск на нього російських правоохоронців у період пошуків хлопчика.

Про це Гемеджи розповіла об'єднанню «Кримська солідарність».

За її словами, Руслан Сулейманов розповів, що в суботу, 25 липня, до нього прийшла велика кількість співробітників правоохоронних органів.

«Вони всі не представлялися йому, були в цивільному одязі, чинили на нього психологічний тиск, вимагали сказати, де його син. Вони відпрацьовували версію викрадення, яке нібито було ініційоване самим Русланом, щоб чинити певний вплив на правоохоронні органи. Неприпустимо застосовувати подібні методи ні до кого», –​ прокоментувала Гемеджи.

Вона також зазначила, що намагалася домогтися дозволу від керівництва СІЗО відпустити Руслана Сулейманова на похорон сина.

«Під час похорону (27 липня –​ КР) з самого ранку я намагалася домогтися, щоб його відпустили для прощання з сином, для того, щоб він взяв участь у похоронній процесії. Після того, як це не вдалося, я приїхала до його родичів, повідомити про це маму, дружину. І вже після того, як хлопчика поховали, я спробувала пройти в СІЗО. Всі співробітники СІЗО поставилися з розумінням, знають, що сталося з дитиною Руслана і тому, напевно, дали мені можливість повідомити йому цю новину», –​ розповіла Гемеджи.

Російські силовики публічно не коментували інформацію адвоката.

Трирічний Муса Сулейманов зник увечері 24 липня. На його пошуки приїхали кілька тисяч людей з усього Криму. 26 липня управління МНС Росії в Криму повідомило, що знайшло тіло дитини у вигрібній ямі. Його поховали 27 липня.