Багаєвський районний суд Ростовської області переніс розгляд клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, якого раніше засудили до 2,5 років позбавлення волі.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Ільмара.

"Засідання перенесли на 12 серпня, оскільки адвокати подали клопотання про участь по відеоконференцзв'язку", - розповів адвокат.

Нагадаємо, що 22 березня 2018 року російські силовики провели обшук в будинку у активіста "Кримської солідарності", громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова в селі Холмовка Бахчисарайського району. За словами його дружини, обшук проводився в жорсткій формі, силовики виламали вхідні двері і застосовували нецензурні слова. Самого чоловіка затримали за підозрою в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності. Вже більше року Мемедемінов незаконно утримується під вартою. За цей період щодо Нарімана Мемедемінова неодноразово порушувалося право на справедливий суд, зокрема, йому регулярно продовжували термін утримання вартою і відхиляли апеляційні скарги. Також порушувалося право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. 27 вересня, в Північно-Кавказькому окружному військовому суді "прокурор" зажадав засудити громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова до шести років позбавлення волі. 2 жовтня, в Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання у "справі Нарімана Мемедемінова", в ході якого суд засудив громадянського журналіста до 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселення, а також заборонив займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.