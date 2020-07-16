ООН закликає Україну та РФ знайти прийнятний юридичний механізм для повернення українських ув’язнених

12:46 30.07.2020   Крим

Моніторингова місія ООН з прав людини засудила переміщення ув’язнених з Криму до Російської Федерації та закликала Україну та РФ знайти прийнятний юридичний механізм для повернення українських ув’язнених.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Багато з цих ув’язнених було переведено до пенітенціарних установ, розташованих у віддалених районах Російської Федерації. Через велику відстань та пов'язані з цим фінансові витрати родичі не в змозі відвідувати таких осіб або оплачувати проїзд адвокатам. Особливо це стосується ув’язнених, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі – деякі з них не бачили своїх близьких з моменту переміщення", - говориться у повідомленні.

У відомстві відзначили, що багато ув’язнених хотіли б повернутися до України для відбуття решти покарання. Однак з 2017 року нікого із ув’язнених так і не було повернуто в Україну.

"Україна юридично не визнає вироки, винесені судами в Криму під час тимчасової окупації. У той же час, Російська Федерація не бажає повертати в Україну тих ув’язнених, яких вона вважає громадянами Російської Федерації. Ми закликаємо Україну та Російську Федерацію знайти прийнятний юридичний механізм для повернення українських ув’язнених з Російської Федерації", - підкреслили представники моніторингової місії.



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