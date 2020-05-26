Президент Молдови Ігор Додон заявив про необхідність конституційної реформи та створив комісію для її підготовки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, указ про створення комісії він підписав учора.

За словами президента, це перший крок до підготовки змін до основного закону, які мають торкнутися низки сфер.

"Враховуючи конституційні блокування 2014-2020 років, проблему політичних перебіжчиків, пропозиції скоротити кількість депутатів, проблеми національної безпеки, створені посадовцями з подвійним громадянством, необхідність конкретизувати повноваження і статус Конституційного суду, Вищої ради магістратури, конкретизації окремих положень Конституції та перегляду деяких рішень КС, які вийшли за межі конституційного поля, ми вважаємо за необхідне почати процес конституційної реформи", - заявив Ігор Додон.

Очолить комісію ексголова Конституційного суду Дмитрій Пулбере. Заступником стане Станіслав Павловський, колишній суддя ЄСПЛ. Загалом список членів комісії налічує 21 осіб, серед яких ще двоє колишніх посадовців КС.