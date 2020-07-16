Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
|12:15 30.07.2020
|Україна
Станом на 10.00 30 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 159 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 612 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 103 особи, повідомляє АрміяInform.
За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 14 осіб (Київська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область – 3 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
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