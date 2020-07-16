В оккупированном Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом
|12:01 30.07.2020
|Крим
В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 13 случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 5 – при скрининге здоровых лиц, 2 заразились в ранее зарегистрированных очагах, 1 человек приехал из-за рубежа.
Под медицинское наблюдение, как контактные, взяты 60 человек – 50 из них направлены стационары, 10 – в обсерваторы.
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