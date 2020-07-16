В оккупированном Крыму за сутки подтверждены 13 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 5 – при скрининге здоровых лиц, 2 заразились в ранее зарегистрированных очагах, 1 человек приехал из-за рубежа.

Под медицинское наблюдение, как контактные, взяты 60 человек – 50 из них направлены стационары, 10 – в обсерваторы.





