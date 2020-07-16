Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
|11:32 30.07.2020
|Крим
ФСБ Росії затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді: він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю.
Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Федеральною службою безпеки в Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю. ФСБ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")", - повідомили в спецслужбі.
Повідомляється що суд обрав стосовно військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.
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