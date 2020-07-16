ФСБ Росії затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді: він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю.

Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Федеральною службою безпеки в Севастополі затриманий військовослужбовець Чорноморського флоту, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю. ФСБ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")", - повідомили в спецслужбі.

Повідомляється що суд обрав стосовно військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.