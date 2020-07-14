Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі

11:18 30.07.2020   Туреччина

Військові кораблі Туреччини та США провели тренування в Центральному та Східному Середземномор'ї.

Про це інформує Міноборони Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Центральному та Східному Середземномор'ї були проведені морські тренування між авіаносною ударною групою ВМС США на чолі з атомним авіаносцем Eisenhower та бойовим підрозділом ВМС Туреччини фрегатом Kemalreis у рамках операції «Середземноморський щит», - йдеться у повідомленні.

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Eisenhower увійшла в Середземне море через Суецький канал 25 липня. Авіаносець супроводжують ракетні крейсери San Jacinto і Vella Gulf, а також есмінці Truxtun, James Willians і Stout. На борту авіаносця 48 винищувачів. Вона також провела спільні тренування з ВМС Греції.

Як відомо, зараз спостерігається загострення у турецько-грецьких відносинах. Воно відбулося після того, як острів Кастелорізо на грецькому сході опинився в центрі суперечки між Грецією і Туреччиною з приводу розмежування морських зон і визначенні виключної економічної зони.

Так, 21 липня турецька гідрографічна служба випустила міжнародне оповіщення (Navtex) про сейсмічні дослідження на південь і на схід острова Кастелорізо з 21 липня до 2 серпня.

Дослідне судно Oruc Reis планувало проводити обстеження для вивчення покладів нафти та природного газу в цьому районі. Туди також були відправлені турецькі військові кораблі. Збройні сили Греції були приведені у бойову готовність по всій країні. А МЗС Греції заявило протест Туреччині та порушило це питання в ЄС, НАТО і ООН.

Позиція Греції полягає в тому, що турецькі дослідження порушують її континентальний шельф.

Натомість позиція Туреччини полягає в тому, що Кастелорізо не має континентального шельфу.

Туреччина назвала претензії Греції з приводу запланованих Туреччиною сейсмічних досліджень в районі Кастелорізо необгрунтованими.

Наразі Туреччина вже видала «анти-NAVTEX», оголосивши грецьку ініціативу щодо зони навколо Кастелорізо незаконною. Дослідне судно Oruс Reis перебуває у порту Анталії.

На думку багатьох аналітиків, відносини Туреччини та Греції на сьогодні є найгіршими з 1974 року - часу збройного протистояння на острові Кіпр.



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