В Україні виявили 1 197 нових випадків COVID-19 / Інфографіка
|10:14 30.07.2020
|Україна
В Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, передає Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 23 летальний випадок. Одужали 760 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1 673 смерті від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 29 727.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 131 (загалом від початку епідемії 9379), місті Києві - 199 (8131), Рівненській області - 105 (5942).
Жодного нового випадку не зафіксовано на Херсонщині, де з початку епідемії захворіло 224 людини.
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