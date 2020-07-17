"План по превращению гигантского корабля, на “ремонт” и “модернизацию” которого затрачено уже почти 100 млрд рублей, в груду ржавого металлолома, – в действии"

Злой Одессит пишет, что замечательное фото было слито некими альтруистами в открытые источники, а именно — состояние модернизируемого тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.5 “Адмирал Кузнецов”, информирует enovosty.com/news.

«Точная дата, когда было сделано фото, не указывается, но очевидно, что запечатлен данный, “не имеющий аналогов в мире” крейсер был уже после пожара, который имел место быть на его борту в 2019 году, и в уже теплый период года, весна-лето.

Напомню, что 12 декабря 2019 года на авианесущем крейсере произошло возгорание в 1-м энергоотсеке корабля, которое охватило площадь более 500 квадратных метров и нанесло ущерб кораблю в несколько миллиардов рублей. Что удивительнее всего, официальные лица регулярно докладывали о том, что ремонтные работы и модернизация корабля идут по плану, и ни пожар, ни постоянно растущий ценник работ, приблизившийся уже к 100 млрд рублям, не могут затормозить процесс возрождения и улучшения выдающегося крейсера!

Правда, такая уверенность в неизбежности сдачи крейсера приводила к настоящей путанице с датами сдачи “Адмирала Кузнецова”. В то время, как одни официальные лица называли срок сдачи до 2021 года, другие озвучивали 2022 год, а третьи – 2023-й.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планомерно возвращается в ржавый лом

В марте этого года стало известно, что работа по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где должен был состояться основной и завершающий этапы ремонта и модернизации крейсера, не укладывается в сроки. А некоторое время спустя стало известно, что и вовсе работы по модернизации дока остановлены, поскольку Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с “Инвестиции. Инжиниринг. Строительство” на модернизацию сухого дока на 35-м судоремонтном заводе.

Тогда для меня это не было сюрпризом, ведь в декабре 2019-го я писал о том, что работы в доке на 35-м судоремонтном заводе приостановлены. И, как мы можем видеть по опубликованным фото, улучшений на авианесущем крейсере за это время не то чтобы не произошло, более того, похоже, что активные работы на нем не ведутся вовсе! А это значит, что план по превращению гигантского корабля, на “ремонт” и “модернизацию” которого затрачено уже почти 100 млрд рублей, в груду ржавого металлолома, – в действии! Что тут еще можно сказать… Семь футов над килем!», — сообщает Злой Одессит