Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"

10:30 30.07.2020   Крим

Жителів анексованого Росією Криму більше дратують російські туристи, ніж українські.

Такий результат показало опитування, проведеного в одному з пабліків Євпаторії в соціальних мережах. Це обурило деяких росіян, які звинуватили мешканців півострова у невдячності, проте їх поставили на місце, передає OBOZREVATEL.

Так, 62,49% тих, хто проголосував вказали, що їх дратують туристи з Росії. При цьому всього 19,88% респондентів вибрали українців.

"Росіяни дратують? Мости не дратують? Гроші, які вони вам щастить, чи не дратують? Ось після таких опитувань росіяни і не їдуть до Криму", – написала користувач соцмережі Юлія Самохвалова.

Її думка підхопили і інші: "Ми звикли працювати, а вони ні", "Звикайте до російськими цінами і звикайте працювати".

Жителі Криму відповіли на такі звинувачення: "Які мости? Якщо той самий, єдиний, то від нього ані холодно, ані спекотно. Особисто мені все одно, є він там чи ні. Гроші мені теж не везуть, зате гонор і претензії до всіх".



Ще на цю тему:

14:01 28.07.2020
Из «Артека» отчислили 72 детей из оккупированного Крыма
12:30 27.07.2020
Разруха и бедность: Известная российская спортсменка назвала Крым "обнищавшим"
12:45 23.07.2020
Бізнес-партнер «героя русской весны» Книріка заробляє на підробці української мінералки
20:00 21.07.2020
Российские оккупанты в Крыму уничтожили уникальный природный объект / Фото
18:00 21.07.2020
На курортный город в оккупированном Крыму надвигается экологическая катастрофа / Фото
17:30 21.07.2020
Объем ввода жилья в эксплуатацию в Крыму в первом полугодии сократился вдвое
17:00 21.07.2020
Рассмотрение кассации на приговор по делу экс-депутата Крыма перенесли на сентябрь
14:20 21.07.2020
Казаки нагайками прогоняют отдыхающих с пляжа в Форосе / Видео
08:45 21.07.2020
Численность официальных безработных в Крыму за месяц выросла почти на треть
18:01 16.07.2020
Аннексированный Крым рискует остаться вообще без бензина
18:30 15.07.2020
Суддю-перебіжчицю з Криму судитимуть за держзраду
13:00 15.07.2020
Оккупанты готовят авантюру с культурным наследием в Севастополе / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
Всі новини країни
Росія Росія
10:48 30.07.2020
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планомерно возвращается в ржавый лом
09:45 30.07.2020
Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії
20:34 29.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 28 - 29 июля
20:15 29.07.2020
В Білорусі затримали бойовиків: вони є громадянами Росії з ПВК «Вагнер» – БелТА
Всі новини країни
Румунія Румунія
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
Всі новини країни
Україна Україна
12:15 30.07.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
12:01 30.07.2020
В оккупированном Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом
11:32 30.07.2020
Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
11:01 30.07.2020
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд