Жителів анексованого Росією Криму більше дратують російські туристи, ніж українські.

Такий результат показало опитування, проведеного в одному з пабліків Євпаторії в соціальних мережах. Це обурило деяких росіян, які звинуватили мешканців півострова у невдячності, проте їх поставили на місце, передає OBOZREVATEL.

Так, 62,49% тих, хто проголосував вказали, що їх дратують туристи з Росії. При цьому всього 19,88% респондентів вибрали українців.

"Росіяни дратують? Мости не дратують? Гроші, які вони вам щастить, чи не дратують? Ось після таких опитувань росіяни і не їдуть до Криму", – написала користувач соцмережі Юлія Самохвалова.

Її думка підхопили і інші: "Ми звикли працювати, а вони ні", "Звикайте до російськими цінами і звикайте працювати".

Жителі Криму відповіли на такі звинувачення: "Які мости? Якщо той самий, єдиний, то від нього ані холодно, ані спекотно. Особисто мені все одно, є він там чи ні. Гроші мені теж не везуть, зате гонор і претензії до всіх".