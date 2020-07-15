Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"
|10:30 30.07.2020
|Крим
Жителів анексованого Росією Криму більше дратують російські туристи, ніж українські.
Такий результат показало опитування, проведеного в одному з пабліків Євпаторії в соціальних мережах. Це обурило деяких росіян, які звинуватили мешканців півострова у невдячності, проте їх поставили на місце, передає OBOZREVATEL.
Так, 62,49% тих, хто проголосував вказали, що їх дратують туристи з Росії. При цьому всього 19,88% респондентів вибрали українців.
"Росіяни дратують? Мости не дратують? Гроші, які вони вам щастить, чи не дратують? Ось після таких опитувань росіяни і не їдуть до Криму", – написала користувач соцмережі Юлія Самохвалова.
Її думка підхопили і інші: "Ми звикли працювати, а вони ні", "Звикайте до російськими цінами і звикайте працювати".
Жителі Криму відповіли на такі звинувачення: "Які мости? Якщо той самий, єдиний, то від нього ані холодно, ані спекотно. Особисто мені все одно, є він там чи ні. Гроші мені теж не везуть, зате гонор і претензії до всіх".
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