Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг

11:01 30.07.2020   Крим

Активисты планируют ко Дню флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией оккупированной Россией Крыма.

Об этой инициативе сообщила общественная активистка Наталья Лютикова в Facebook, передає Флот2017.

«Запустим огромный 25-метровый сине-желтый флаг над оккупированным русскими Крымом. Испортим оккупанту настроение и поднимем дух нашим соотечественникам на полуострове », — написала активистка.

Как известно, День государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа.

Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя произошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.



Ще на цю тему:

11:32 30.07.2020
Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
08:45 30.07.2020
Лиев: Крым для оккупантов — непотопляемый авианосец
08:30 30.07.2020
В МЗС назвали "страусячою поведінкою" повернення РФ ноти через парад у Севастополі
14:15 29.07.2020
В ЄС зробили заяву щодо мілітаризації Росією окупованого Криму
11:00 29.07.2020
Підконтрольні ФСБ хакери атакували представництво президента України в Криму
09:00 29.07.2020
Естественная убыль населения в Севастополе выросла более чем вдвое за пять лет
08:30 29.07.2020
Оккупанты обещают построить четырехполосную дорогу от Симферополя до "украинской границы"
20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
20:01 28.07.2020
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
19:41 28.07.2020
Пашинян ответил на вопрос российского журналиста, почему Армения «не признала Крым»
18:44 28.07.2020
Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
Всі новини країни
Росія Росія
10:48 30.07.2020
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» планомерно возвращается в ржавый лом
09:45 30.07.2020
Трамп заявив про небажання захищати Німеччину від Росії
20:34 29.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 28 - 29 июля
20:15 29.07.2020
В Білорусі затримали бойовиків: вони є громадянами Росії з ПВК «Вагнер» – БелТА
Всі новини країни
Румунія Румунія
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
Всі новини країни
Україна Україна
12:15 30.07.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
12:01 30.07.2020
В оккупированном Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом
11:32 30.07.2020
Військового Чорноморського флоту РФ затримали за шпигунство на користь України
11:01 30.07.2020
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд