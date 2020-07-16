Активисты планируют ко Дню флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией оккупированной Россией Крыма.

Об этой инициативе сообщила общественная активистка Наталья Лютикова в Facebook, передає Флот2017.

«Запустим огромный 25-метровый сине-желтый флаг над оккупированным русскими Крымом. Испортим оккупанту настроение и поднимем дух нашим соотечественникам на полуострове », — написала активистка.

Как известно, День государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа.

Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченский паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя произошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.