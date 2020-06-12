Московська біржа може потрапити під санкції США через співпрацю з жителями Криму

10:01 30.07.2020   Крим

Московська валютна біржа, яка в серпні збирається почати торгівлю акціями американських компаній, може потрапити під санкції через Крим. Штрафи загрожують біржі в тому випадку, якщо акції куплять жителі анексованого Росією півострова.

Про це в Twitter розповів російський блогер під ніком "Бочка меду". За його словами, складась двозначна ситуація: якщо біржа відмовлятиме кримчанам у покупці, то автоматично визнає їх "росіянами другого сорту", повідомляє OBOZREVATEL.

"У серпні ММВБ (Московська міжбанківська валютна біржа) запускає торги американськими акціями. Якщо їх куплять мешканці Криму, то біржа потрапить під санкції. ММВБ перекинула на брокерів відсів кримчан з покупців, але брокери згідно із законом не можуть відмовити громадянину РФ в обслуговуванні", – написав блогер.

Він запропонував спосіб як на цьому тлі зіпсувати життя Кремлю: "Всім з Криму, Донбасу, Південної Осетії і ще знає звідки треба звертатися до брокерів і купити мінімалку американських акцій. У випадку відмови – йдіть до судів і потім до ЄСПЛ. Результат гарантований".

"Росіяни другого сорту, офіційно", – підсумував блогер.

Він припустив, що на Мосбіржі, щоб врятуватися від санкцій, можуть ввести заборону на покупку американських акцій для "некваліфікованих інвесторів".

"Раптово ніхто з реєстрацією в Криму не зможе здати на "кваліфікованого". І з ними важко сперечатися, кваліфіковані батьківщину при захопленні не змінюють", – написав блогер.

Як повідомлялося раніше, російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що влада РФ "пофігістично" ставиться до протистояння санкціям США.



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