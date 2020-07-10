Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення скоротити американський військовий контингент у Німеччині співпрацею ФРН із Росією у сфері енергетики.

«Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми повинні захистити Німеччину від Росії. Що це взагалі таке?», — написав Трамп у своєму Twitter, повідомляє НВ.

Він підкреслив, що Німеччина «дуже прострочила» виплату НАТО 2-процентного внеску від ВВП країни.

«Тому ми виводимо частину нашого контингенту з Німеччини», — написав глава Білого дому.

Нагадаємо, 29 липня міністр оборони США Марк Еспер повідомив, що його країна виведе з Німеччини майже 12 тис військовослужбовців, але майже половину з них залишать в Європі для протидії загрозам з боку Росії.