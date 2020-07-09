Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни.



Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Главком.



Раніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.



«Стара пісня про нове» — так можна назвати слова Посла Угорщини про наші закони. Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни! Трактуємо такі закиди як відхід від конструктивного треку, над яким працюють міністри Дмитро Кулеба та Петер Сіярто», — написав Боднар.



Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщину, де зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто.

Також Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».



До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.



Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.



Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.