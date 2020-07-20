З 30 липня по 3 серпня мусульмани святкуватимуть одне з головних свят у році - Курбан Байрам. Ці дні також називають святом жертвопринесення.



Щороку на 70 день після закінчення посту в місяць Рамадан, коли закінчується Хадж (Паломництво в Мекку), мусульмани всього світу кілька днів святкують Курбан Байрам, пише Главком.



Дати святкування постійно зсуваються відносно григоріанського календаря, оскільки мусульманський календар складається з 12 місячних місяців і містить близько 354 днів, що на кілька днів менше сонячного року.

Цього року Курбан Байрам відзначається з 30 липня по 3 серпня.



В ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у память про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з баранцем і врятував Авраамові сина. Те саме роблять віряни всього мусульманського світу.



В ритуал свята входить особлива молитва, під час якої кожен мусульманин зобов’язаний зарізати вівцю, корову чи верблюда, до того кров тварини обов’язково повинна окропити землю, а не камінь чи асфальт, що є також даниною родючості землі.



Традиції

Підготовка до свята починається за 10 днів до його початку: мусульмани дотримуються посту. Вважається, що в ніч напередодні Курбан-Байраму Всевишній відповідає на молитви всіх своїх рабів, тому правовірним з вечора слід читати намаз.



Саме свято починається з повного обмивання, після якого слід одягнутися в чистий охайний одяг і, повторюючи по дорозі такбір, прославлення Аллаха, відправитися на святкову молитву і проповідь в мечеть.



Одним із головних ритуалів свята вважається особлива молитва, в ході якої потрібно принести в жертву барана, козу, корову або верблюда. Кров повинна обов'язково збризнути землю, а не асфальт або щось інше, щоб віддати данину родючому грунту. Якщо сім'ї дозволяє достаток, то в жертву варто принести одну козу або барана за одного члена сім'ї, або ж одну корову або верблюда за сім'ю до 7 осіб.



У ці дні особливо важливим вважається святковий стіл. На ньому має бути багато м'ясних страв і не менше солодощів. У ці дні за столом приймають будь-якого мусульманина, а також намагаються відвідати всіх родичів і знайомих, адже візити в Курбан Байрам вважаються благословенними і бажаними.



Раніше президент України провів зустріч із представниками кримськотатарського народу і повідомив їм, що буде підписано указ про присвоєння ісламським релігійним святам Курбан-Байрам та Ураза-Байрам статусу державних.