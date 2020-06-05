Порушуючи норми міжнародного законодавства, Кремль продовжує переміщувати ув’язнених з тимчасово окупованого Росією Криму на територію РФ.

Про це йдеться у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), повідомляє QHA.

Під час окупації українського півострова Російська Федерація вивозить ув’язнених до своїх пенітенціарних установ або на стадії досудового розслідування, або для відбуття покарання. При цьому йдеться і про ув’язнених, засуджених в Криму ще до російської окупації.

УВКПЛ перевірило інформацію про перевезення з Криму до Росії 211 затриманих (200 чоловіків та 11 жінок), у тому числі 125 під час досудового розслідування. Однак, фактична кількість затриманих, перевезених з 2014 року, суттєво більша, — йдеться у доповіді.

Через великі відстані та фінансові витрати родини ув’язнених не можуть їх відвідати чи оплатити проїзд адвокатів. УВКПЛ зафіксувало у 2019 році вісім справ нинішніх та колишніх затриманих (семеро чоловіків та одна жінка), які були перевезені з Криму у віддалені місця РФ. При цьому перевезення зазвичай проводилося з багаторазовими зупинками в різних колоніях і слідчих ізоляторах по всій Росії, а в деяких випадках процес тривав кілька тижнів. «У всіх восьми зафіксованих випадках ні затриманим, ні їхнім родичам не було заздалегідь повідомлено, де вони відбуватимуть покарання», — зазначають в УВКПЛ.

Також моніторингова місія ООН з прав людини закликала знайти прийнятний юридичний механізм для повернення українських ув’язнених з РФ.

Зазначимо, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, захищені особи, звинувачені у злочинах, утримуються на окупованій території та, якщо їх засуджено, мають відбувати покарання на ній. Індивідуальні або масові насильницькі перевезення, а також депортації захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої країни заборонені.