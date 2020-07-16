Вода для Крыма: эксминистр указал на важные детали

09:31 30.07.2020   Крим

За годы незаконной оккупации Российской Федерацией Крыма, качество и объем питьевой воды существенно ухудшились, но критический масштаб проблема приобрела именно сейчас.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал Александр Лиев, эксминистр курортов и туризма АР Крым, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства, передает Флот2017.

По его словам, тему воды надо разделить на две части.

«Первая часть — это вода питьевая, и вторая часть — это вода для обеспечения хозяйства Крыма. Ведь большая часть Крыма — это полупустыня, степь. Две трети Крыма покрыты именно степями и тем, что в учебниках 40−50-х годов так и называли — полупустынями», — сообщил Лиев.

Эксминистр подчеркнул, что для обеспечения хозяйства воды не только не хватает, ее нет.

«Это 30 тысяч гектаров рисовых чеков, это почти 400 тысяч гектаров орошаемого земледелия, которые давали работу почти миллиону человек. Эта тема сейчас полностью остановлена, и восстановить ее даже после возвращения Украины в Крым, после возвращения Крыма в Украину будет очень-очень сложно, ведь шесть лет без воды, вся эта ирригационная система не просто пострадала, она почти разрушена», — пояснил эксминистр.

По словам Лиева, за шесть лет оккупации это первый год, когда качество и объем питьевой воды стали тревожными. И, в первую очередь, это касается степных населенных пунктов и города Симферополь.

«Качество воды значительно ухудшилось там, где вода бралась из артезианских скважин. Большое количество этих скважин, более 200 уже затампонированы, ведь они имеют большую минирализацию, они испортились. И теперь их нельзя использовать для питьевых нужд. А там, где использовалась вода из поверхностных природных водохранилищ, которые стояли на руслах крымских рек, то сейчас нехватка этой воды. Ведь была засушливая зима, весна, почти без осадков, то там еще и нехватка воды. То есть не только качество, а и количество воды. Воду дают в некоторых регионах по часам. Это касается и города Симферополь, столицы Крыма», — подчеркнул он.

Лиев уверен, что качество воды влияет неудовлетворительно на здоровье населения, но это мало интересует оккупационную власть.

«Я не думаю, что это вообще интересует оккупационную власть, ведь для военных формирований питьевой воды не то, что достаточно, это несравнимые цифры. Военный контингент по сравнению с местными жителями, это несравнимые цифры. Поэтому их очень эта тема парит», — стазал Лиев.

Эксминистр сообщил, что тема воды поднимается только местными жителями и экспертами. Также он выразил убеждение о том, что подать воду в Крым невозможно в 2020 — 2021 годах.

«Можно ли включить, подать воду в Крым? Вопрос не только политический, а это вопрос технический. Я руководил системой водного хозяйства Крыма, и очень хорошо знаю всю эту ирригационную систему. Я утверждаю, что подать воду в Крым в 2020 и в 2021 годах невозможно», — подытожил Лиев.

Напомним, ранее сообщалось, что ученых из Российской академии наук решили подключить к вопросам водоснабжения Крыма. 



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