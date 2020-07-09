Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.



Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».



«На жаль, в Україні на сьогодні є три реформи, які, випадково, всі три, є дуже негативними для угорців: це реформа освіти, використання мови та адміністративна реформа. Якимось чином ці три, в певному сенсі широкі погляди, дуже прогресивні, дуже європейські реформи завдають постійного погіршення прав меншин. Це головна проблема», — сказав Ійдярто.



Дипломат наголосив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.



«Зрозуміло, Угорщина не рада цьому вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але доки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми маємо зберігати його», — пояснив він.



При цьому Ійдярто зазначив, що підтримка Угорщиною надання Україні статусу партнера програми розширених можливостей НАТО продемонструвала, що у неї ніколи не було наміру заблокувати український шлях до Альянсу.



«Я гадаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях до НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО та України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість у зв'язку із ситуацією з правами меншин в Україні», — зазначив він.



Посол також додав, що НАТО абсолютно не чужі такі принципи, як демократія, зокрема людські права та права меншин.



«Україна має повернутися до політики, яку вона вела до ухвалення закону «Про освіту», закону «Про вищу освіту» та закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це три закони, які різко критикувала угорська сторона», — сказав Ійдярто.



Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщину, де зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто.

Також Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО.

Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».



До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.



Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.



Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.